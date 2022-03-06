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6 марта, 15:25

Глава Еврокомиссии не смогла назвать сроки принятия Украины в ЕС

При этом она отметила, что никто даже не сомневается в том, что Незалежная является "частью европейской семьи".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогла назвать сроки вступления Украины в Европейский союз, отметив, что для этого необходимо проделать ещё некоторую работу.

"Очень сложно сказать [о сроках], потому что, очевидно, это зависит от развития ситуации на земле, нужно провести реформы и наладить процессы", — сказала она в интервью телекомпании CNN.

Фон дер Ляйен добавила, что для принятия Украины в ЕС "должна быть ещё проделана некоторая работа". При этом она отметила, что ни у кого нет никаких сомнений в том, что Незалежная является "частью европейской семьи".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. Все эти действия Киева происходят на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал: речь о военной оккупации страны не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Обложка ©

Getty Images / Ricardo Rubio / Europa Press

Николь Вербер

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