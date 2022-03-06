Глава Еврокомиссии не смогла назвать сроки принятия Украины в ЕС
При этом она отметила, что никто даже не сомневается в том, что Незалежная является "частью европейской семьи".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогла назвать сроки вступления Украины в Европейский союз, отметив, что для этого необходимо проделать ещё некоторую работу.
"Очень сложно сказать [о сроках], потому что, очевидно, это зависит от развития ситуации на земле, нужно провести реформы и наладить процессы", — сказала она в интервью телекомпании CNN.
Фон дер Ляйен добавила, что для принятия Украины в ЕС "должна быть ещё проделана некоторая работа". При этом она отметила, что ни у кого нет никаких сомнений в том, что Незалежная является "частью европейской семьи".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. Все эти действия Киева происходят на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал: речь о военной оккупации страны не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Getty Images / Ricardo Rubio / Europa Press