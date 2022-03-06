Глава Еврокомиссии не смогла назвать сроки принятия Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогла назвать сроки вступления Украины в Европейский союз, отметив, что для этого необходимо проделать ещё некоторую работу.

"Очень сложно сказать [о сроках], потому что, очевидно, это зависит от развития ситуации на земле, нужно провести реформы и наладить процессы", — сказала она в интервью телекомпании CNN.