МО РФ: Украинское руководство полностью утратило контроль над происходящим в стране

"Украинское руководство полностью утратило контроль над положением дел в своей собственной стране, несостоятельно и не способно решать какие-либо вопросы, находясь под жёстким влиянием радикалов, которые фактически являются параллельной властью, не признающей никаких законов", — сказал он.

Мизинцев также назвал абсурдными просьбы украинской стороны эвакуировать жителей из населённых пунктов Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер, Липцы и Стрелечья. Уточняется, что там находятся Вооружённые силы РФ и никто из людей покидать территорию не планирует. Кроме того, по его словам, власти Киева просили вывезти население из Изюма и Балаклеи в Харьковской области. При этом территории полностью находятся под контролем нацбатальонов, российские военные никакого отношения к обеспечению безопасности в этих населённых пунктах пока не имеют.