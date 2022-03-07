МО РФ: Украинское руководство полностью утратило контроль над происходящим в стране
В военном ведомстве отметили, что официальный Киев находится под жёстким влиянием радикалов, которые фактически являются параллельной властью и не признают никаких законов.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинская администрация полностью утратила контроль над положением дел в стране.
"Украинское руководство полностью утратило контроль над положением дел в своей собственной стране, несостоятельно и не способно решать какие-либо вопросы, находясь под жёстким влиянием радикалов, которые фактически являются параллельной властью, не признающей никаких законов", — сказал он.
Мизинцев также назвал абсурдными просьбы украинской стороны эвакуировать жителей из населённых пунктов Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер, Липцы и Стрелечья. Уточняется, что там находятся Вооружённые силы РФ и никто из людей покидать территорию не планирует. Кроме того, по его словам, власти Киева просили вывезти население из Изюма и Балаклеи в Харьковской области. При этом территории полностью находятся под контролем нацбатальонов, российские военные никакого отношения к обеспечению безопасности в этих населённых пунктах пока не имеют.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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