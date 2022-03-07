Levi’s приостанавливает работу магазинов в России

Компания обязуется поддерживать своих сотрудников, партнёров и их семьи. Кстати, любые новые инвестиции в страну теперь также не интересуют производителя.

Американский производитель одежды Levi Strauss & Co объявил о временном прекращении деятельности на территории России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

"Принимая во внимание огромные потрясения, которые происходят в регионе и делают невозможным нормальное ведение бизнеса, Levi Strauss & Co временно приостанавливает коммерческую деятельность в РФ, в том числе и любые новые инвестиции. Компания обязуется в предстоящие месяцы поддерживать своих сотрудников, партнёров и их семьи, затронутых таким решением", — сообщается в объявлении, размещённом компанией.