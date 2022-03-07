Levi’s приостанавливает работу магазинов в России
Компания обязуется поддерживать своих сотрудников, партнёров и их семьи. Кстати, любые новые инвестиции в страну теперь также не интересуют производителя.
Американский производитель одежды Levi Strauss & Co объявил о временном прекращении деятельности на территории России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
"Принимая во внимание огромные потрясения, которые происходят в регионе и делают невозможным нормальное ведение бизнеса, Levi Strauss & Co временно приостанавливает коммерческую деятельность в РФ, в том числе и любые новые инвестиции. Компания обязуется в предстоящие месяцы поддерживать своих сотрудников, партнёров и их семьи, затронутых таким решением", — сообщается в объявлении, размещённом компанией.
Ранее об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft.
Лайф напоминает, что поводом для санкций в отношении Москвы и прочих ограничений экономического плана стала "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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