Levi’s приостанавливает работу магазинов в России

"Принимая во внимание огромные потрясения, которые происходят в регионе и делают невозможным нормальное ведение бизнеса, Levi Strauss & Co временно приостанавливает коммерческую деятельность в РФ, в том числе и любые новые инвестиции. Компания обязуется в предстоящие месяцы поддерживать своих сотрудников, партнёров и их семьи, затронутых таким решением", — сообщается в объявлении, размещённом компанией.

Лайф напоминает, что поводом для санкций в отношении Москвы и прочих ограничений экономического плана стала "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.