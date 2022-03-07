В Минобрнауки РФ опровергли информацию о повышении стоимости обучения в вузах

Распространённая в телеграм-каналах информация о повышении стоимости на образовательные услуги в российских вузах является недостоверной. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

"Стоимость обучения на 1-й курс вузами уже установлена и в этом году без согласования с Минобрнауки России изменениям подлежать не будет", — говорится в телеграм-канале министерства.