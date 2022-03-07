В Минобрнауки РФ опровергли информацию о повышении стоимости обучения в вузах
Уточняется, что цена за образовательные услуги на вторых и последующих курсах прописывается в соответствующем договоре и не может быть пересмотрена в одностороннем порядке.
Распространённая в телеграм-каналах информация о повышении стоимости на образовательные услуги в российских вузах является недостоверной. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.
"Стоимость обучения на 1-й курс вузами уже установлена и в этом году без согласования с Минобрнауки России изменениям подлежать не будет", — говорится в телеграм-канале министерства.
Уточняется, что стоимость обучения на второй и последующие курсы также закреплена в соответствующих договорах и не пересматривается в одностороннем порядке.
Ранее Лайф писал о том, что российских студентов массово отчисляют из европейских вузов из-за военной "Операции Z" на Украине, которую 24 февраля начала Россия в защиту Донбасса. В связи с этим в Минобрнауки заявили, что отчисленные студенты смогут бесплатно учиться на родине. В списке альтернатив находятся ведущие университеты России, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова.
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