В Парламенте Молдавии рассмотрят законопроект о постоянном нейтралитете

Депутаты оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" внесли на рассмотрение в Парламент Молдавии законопроект о постоянном нейтралитете страны. Об этом рассказал на брифинге вице-спикер, исполнительный секретарь соцпартии Влад Батрынча.

"Органические законы не дают чётких ответов касательно реализации положений о нейтралитете в Конституции Республики Молдова, у нас не очерчены рамки сотрудничества в военном плане, роль и место в гуманитарных миссиях, возможности получать и оказывать военную помощь", — объяснил вице-спикер.

Он призвал правящую партию "Действие и солидарность" поддержать эту инициативу или принять участие в её доработке. Батрынча выразил уверенность в том, что статус постоянного нейтралитета консолидирует общество, а также даст ряд преимуществ с точки зрения безопасности, экономики и социальной среды. Стоит отметить, что эта инициатива обсуждается в Молдавии уже около 10 лет.