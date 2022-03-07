Беженцам с Украины разрешили легально находиться в Польше до трёх лет
Польские семьи, которые примут для проживания соседей, будут получать по 40 злотых в день (менее $10) на протяжении 2 месяцев.
В нижней палате парламента Польши разработали законопроект, позволяющий беженцам с Украины легально жить и работать в республике от 18 до 36 месяцев. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Граждане Украины смогут 18 месяцев находиться в Польше легально. Этот период может быть продлён до 3 лет, то есть до 36 месяцев", — сообщил премьер и добавил, что это решение предусматривает также возможность работать.
Детям с Украины будет предоставлена возможность продолжать учёбу в Польше. А польские семьи, которые примут для проживания беженцев, будут получать по 40 злотых в день (менее $10) на протяжении 2 месяцев.
Ранее Лайф сообщал, что число беженцев с Украины в Польше превысило один миллион. По данным погранслужбы, за сутки оформили въезд в страну 129 тысяч человек, что является абсолютным рекордом. Наплыв беженцев происходит в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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