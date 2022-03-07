Беженцам с Украины разрешили легально находиться в Польше до трёх лет

Польские семьи, которые примут для проживания соседей, будут получать по 40 злотых в день (менее $10) на протяжении 2 месяцев.

В нижней палате парламента Польши разработали законопроект, позволяющий беженцам с Украины легально жить и работать в республике от 18 до 36 месяцев. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Граждане Украины смогут 18 месяцев находиться в Польше легально. Этот период может быть продлён до 3 лет, то есть до 36 месяцев", — сообщил премьер и добавил, что это решение предусматривает также возможность работать.