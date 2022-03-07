Лидеры США, ФРГ, Франции и Британии обсудят ситуацию на Украине

Переговоры политиков пройдут в понедельник в 10:30 по времени Восточного побережья США (18:30 мск) в формате видеоконференции.

Президент США Джо Байден, его французский коллега Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудят ситуацию на Украине. Об этом свидетельствует рабочий график Байдена, который обнародовала пресс-служба Белого дома.