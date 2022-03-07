Лидеры США, ФРГ, Франции и Британии обсудят ситуацию на Украине
Переговоры политиков пройдут в понедельник в 10:30 по времени Восточного побережья США (18:30 мск) в формате видеоконференции.
Президент США Джо Байден, его французский коллега Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудят ситуацию на Украине. Об этом свидетельствует рабочий график Байдена, который обнародовала пресс-служба Белого дома.
Согласно документу, в понедельник в 10:30 по времени Восточного побережья США (18:30 мск), лидеры четырёх стран проведут видеоконференцию, в которой обсудят "последнее развитие событий применительно к России и Украине". При этом подробности переговоров не раскрываются.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявил о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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