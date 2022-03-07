Красный Крест сообщил о заминированной дороге для эвакуации из Мариуполя

При этом в организации не уточнили, кто назвал этот путь как безопасный для выхода из города.

Одна из дорог, которая должна была использоваться для эвакуации из Мариуполя, оказалась заминированной. Об этом рассказал директор по операциям Международного комитета Красного Креста (МККК) Доминик Стиллхарт.

"Он (Стиллхарт) заявил, что в воскресенье некоторые сотрудники МККК попытались выбраться из Мариуполя по согласованной дороге, но вскоре поняли, что "указанная им дорога на самом деле была заминирована", — сообщает британское радио BBC Radio 4, которому Стиллхарт дал интервью.