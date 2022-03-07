Красный Крест сообщил о заминированной дороге для эвакуации из Мариуполя
При этом в организации не уточнили, кто назвал этот путь как безопасный для выхода из города.
Одна из дорог, которая должна была использоваться для эвакуации из Мариуполя, оказалась заминированной. Об этом рассказал директор по операциям Международного комитета Красного Креста (МККК) Доминик Стиллхарт.
"Он (Стиллхарт) заявил, что в воскресенье некоторые сотрудники МККК попытались выбраться из Мариуполя по согласованной дороге, но вскоре поняли, что "указанная им дорога на самом деле была заминирована", — сообщает британское радио BBC Radio 4, которому Стиллхарт дал интервью.
Однако он не уточнил, кто указал эту дорогу как возможный путь эвакуации и из каких источников об этом стало известно. Также нет информации о том, кто мог её заминировать.
Напомним, ранее российская сторона уже объявляла режим тишины на Украине. 5 марта с 10 часов утра мск открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами может быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный 5 марта режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли.
ТАСС / Александр Рюмин