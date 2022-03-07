Минфин Франции обратился к населению из-за роста цен на энергоресурсы

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обратился к жителям с просьбой "приложить усилия", чтобы справиться с ростом цен на энергоносители.

"Все прекрасно понимают, что мы вступаем в новый мир и что нам придётся ускорить процесс снижения зависимости от ископаемого топлива. <...> Всем вместе нам придётся обращать гораздо больше внимания на то, сколько энергии мы потребляем", — сказал он в эфире телеканала BFMTV.