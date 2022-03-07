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7 марта, 15:00

Минфин Франции обратился к населению из-за роста цен на энергоресурсы

Он отметил, что теперь всем гражданам страны придётся обращать гораздо больше внимания на то, сколько потребляется энергии.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обратился к жителям с просьбой "приложить усилия", чтобы справиться с ростом цен на энергоносители.

"Все прекрасно понимают, что мы вступаем в новый мир и что нам придётся ускорить процесс снижения зависимости от ископаемого топлива. <...> Всем вместе нам придётся обращать гораздо больше внимания на то, сколько энергии мы потребляем", — сказал он в эфире телеканала BFMTV.

Медведев "поздравил" европейские страны с рекордной ценой на газ

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Напомним, стоимость газа в Европе достигла $3700 за тысячу кубов — это максимум за всю историю. Позже голубое топливо подросло до отметки $3900 за одну тысячу кубометров. Эксперты связывают такой рост с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Специалист по энергетической безопасности Александр Пасечник считает, что региону нужно готовиться к цене на газ в $5000 за тысячу кубов.

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ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Николь Вербер

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