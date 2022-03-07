Минфин Франции обратился к населению из-за роста цен на энергоресурсы
Он отметил, что теперь всем гражданам страны придётся обращать гораздо больше внимания на то, сколько потребляется энергии.
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обратился к жителям с просьбой "приложить усилия", чтобы справиться с ростом цен на энергоносители.
"Все прекрасно понимают, что мы вступаем в новый мир и что нам придётся ускорить процесс снижения зависимости от ископаемого топлива. <...> Всем вместе нам придётся обращать гораздо больше внимания на то, сколько энергии мы потребляем", — сказал он в эфире телеканала BFMTV.
Напомним, стоимость газа в Европе достигла $3700 за тысячу кубов — это максимум за всю историю. Позже голубое топливо подросло до отметки $3900 за одну тысячу кубометров. Эксперты связывают такой рост с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Специалист по энергетической безопасности Александр Пасечник считает, что региону нужно готовиться к цене на газ в $5000 за тысячу кубов.
ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET