Сенатор США объяснил опасность введения бесполётной зоны над Украиной
Ранее сообщалось, что американские политики выступили против этой инициативы, поскольку это грозит эскалацией конфликта.
Сенатор-республиканец США Марко Рубио выступил с предупреждением в адрес тех, кто призывает к введению бесполётной зоны над Украиной, о котором просит лидер Незалежной Владимир Зеленский.
"Думаю, людям надо осознать, что значит бесполётная зона. Это не просто какое-то правило, которое вы приняли и все дружно соблюдают. Это готовность сбивать российские военные самолёты, это приведёт к началу третьей мировой войны", — заявил политик в эфире телеканала ABC.
Как писал Лайф ранее, Зеленский попросил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты. Столтенберг объявил об отказе НАТО вводить бесполётную зону над Незалежной, после чего президент Украины усомнился в способности альянса кого-то защитить. Встречу глав МИД альянса, состоявшуюся в Брюсселе 4 марта, он оценил как слабую.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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