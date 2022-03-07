Сенатор США объяснил опасность введения бесполётной зоны над Украиной

Ранее сообщалось, что американские политики выступили против этой инициативы, поскольку это грозит эскалацией конфликта.

Сенатор-республиканец США Марко Рубио выступил с предупреждением в адрес тех, кто призывает к введению бесполётной зоны над Украиной, о котором просит лидер Незалежной Владимир Зеленский.

"Думаю, людям надо осознать, что значит бесполётная зона. Это не просто какое-то правило, которое вы приняли и все дружно соблюдают. Это готовность сбивать российские военные самолёты, это приведёт к началу третьей мировой войны", — заявил политик в эфире телеканала ABC.