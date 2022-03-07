Глава судейского департамента РФС уехал в Португалию

Издание отмечает, что последний брифинг российских судей проводил руководитель проекта ВАР Кирилл Верхолетов, тогда как Перейра не дал ответов на ряд вопросов по итогам прошлого тура. При этом помощник португальца — финн Йоуни Хютия — продолжает оставаться в нашей стране.