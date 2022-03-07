Глава судейского департамента РФС уехал в Португалию
При этом его помощник продолжает оставаться в нашей стране.
Глава департамента судейства РФС Витор Перейра уехал из России в Португалию, сообщает "Спорт-Экспресс".
Издание отмечает, что последний брифинг российских судей проводил руководитель проекта ВАР Кирилл Верхолетов, тогда как Перейра не дал ответов на ряд вопросов по итогам прошлого тура. При этом помощник португальца — финн Йоуни Хютия — продолжает оставаться в нашей стране.
Добавим, что Витор Перейра был назначен главой судейского департамента РФС в сентябре прошлого года.
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