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7 марта, 15:06

Глава судейского департамента РФС уехал в Португалию

При этом его помощник продолжает оставаться в нашей стране.

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра уехал из России в Португалию, сообщает "Спорт-Экспресс".

Издание отмечает, что последний брифинг российских судей проводил руководитель проекта ВАР Кирилл Верхолетов, тогда как Перейра не дал ответов на ряд вопросов по итогам прошлого тура. При этом помощник португальца — финн Йоуни Хютия — продолжает оставаться в нашей стране.

РФС объявил о назначении Витора Перейры главой судейского департамента

РФС объявил о назначении Витора Перейры главой судейского департамента

Добавим, что Витор Перейра был назначен главой судейского департамента РФС в сентябре прошлого года.

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РФС

Шамиль Гаджиев
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