Nissan объявил об остановке работы своего завода в Петербурге
Ранее автоконцерн уже прекратил экспорт автомобилей в Россию и намерен оказать финансовую помощь Украине.
Автоконцерн Nissan остановит работу своего предприятия в Санкт-Петербурге уже в ближайшее время. Об этом сообщил сам японский автопроизводитель, добавив, что также окажет гуманитарную помощь Украине в 2,5 миллиона евро.
"Относительно деятельности в России уже остановлен экспорт автомобилей в Россию, в ближайшие дни планируется остановить завод в Санкт-Петербурге", — уточняется в заявлении.
Ранее сообщалось, что популярный японский автопроизводитель Toyota с 4 марта приостанавливает работу завода в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих. А компания Renault сворачивает производство в России до 5 марта. Затем Ford объявил о таком же решении в отношении своей деятельности в России. Иностранные компании начали массово приостанавливать работу в России после начала Москвой специальной "Операции Z" по денацификации Украины и введения Западом санкций. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Pixabay