Опубликовано первое фото с третьего раунда переговоров России и Украины
Третий этап российско-украинских переговоров. Фото © t.me / "БелТА"
По словам помощника президента РФ Мединского, одной из тем обсуждения станет вопрос открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан.
Появилось фото с третьего этапа переговоров между Россией и Украиной в Беловежской Пуще. Кадр был опубликован в телеграм-канале белорусского агентства "БелТА".
На снимке украинская и российская делегации сидят за длинным столом переговоров. На фоне стоят не только флаги этих стран, но и принимающей стороны. До прибытия киевских переговорщиков член делегации России, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал журналистам, что на встрече планируется обсуждать ряд вопросов, в их числе тема гуманитарных коридоров. Политик напомнил, что во время предыдущей встречи стороны договорились о создании гумкоридоров, однако на деле практически ни один маршрут в полной мере не сработал.
"Был включён режим прекращения огня на время работы гуманитарных коридоров. Наша сторона вела наблюдение с беспилотников над каждым из этих коридоров. Националисты мешали мирным жителям выходить из города", — сказал Мединский.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров начался сегодня в 17:00. Сообщалось, что делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.