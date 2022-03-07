Опубликовано первое фото с третьего раунда переговоров России и Украины

На снимке украинская и российская делегации сидят за длинным столом переговоров. На фоне стоят не только флаги этих стран, но и принимающей стороны. До прибытия киевских переговорщиков член делегации России, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал журналистам, что на встрече планируется обсуждать ряд вопросов, в их числе тема гуманитарных коридоров. Политик напомнил, что во время предыдущей встречи стороны договорились о создании гумкоридоров, однако на деле практически ни один маршрут в полной мере не сработал.