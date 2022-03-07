Макрон намерен 8 марта позвонить Си Цзиньпину для обсуждения ситуации на Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / Эмманюэль Макрон
Он хочет сообщить, что Китай имеет ответственность как у постоянного члена Совета Безопасности ООН, сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести завтра телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу сложившейся ситуации на Украине, сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции по итогам неформального заседания Совета ЕС в городе Монпелье.
"Президент республики намерен переговорить с председателем Си Цзиньпином. Полагаю, что такая беседа в его повестке дня на завтра сохранится", — пояснил глава МИД Франции, уточнив, что главной темой станет ситуация на Украине.
Кроме того, по словам Ив Ле Дриана, в ходе беседы Эмманюэль Макрон твёрдо намерен сказать, что у Китая есть собственная ответственность на фоне ситуации вокруг Киева как у постоянного члена Совета Безопасности ООН.
А ранее Лайф рассказывал, как Макрон провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а после созвонился с главой Украины Владимиром Зеленским.