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Опубликовано 7 марта 2022, 15:21

Макрон намерен 8 марта позвонить Си Цзиньпину для обсуждения ситуации на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / Эмманюэль Макрон

Он хочет сообщить, что Китай имеет ответственность как у постоянного члена Совета Безопасности ООН, сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести завтра телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу сложившейся ситуации на Украине, сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции по итогам неформального заседания Совета ЕС в городе Монпелье.

"Президент республики намерен переговорить с председателем Си Цзиньпином. Полагаю, что такая беседа в его повестке дня на завтра сохранится", — пояснил глава МИД Франции, уточнив, что главной темой станет ситуация на Украине.

Кроме того, по словам Ив Ле Дриана, в ходе беседы Эмманюэль Макрон твёрдо намерен сказать, что у Китая есть собственная ответственность на фоне ситуации вокруг Киева как у постоянного члена Совета Безопасности ООН.

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А ранее Лайф рассказывал, как Макрон провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а после созвонился с главой Украины Владимиром Зеленским.

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Виктория Дитрих
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