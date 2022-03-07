Боррель: ЕС ожидает ещё около 5 млн беженцев с Украины

Он также отметил, что впервые количество переселенцев растёт настолько быстрыми темпами.

Евросоюз ожидает, что в страны сообщества может въехать около пяти миллионов беженцев с Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы сейчас видим почти 1,6 млн беженцев и боимся, что может быть 5 млн", — сказал он на пресс-конференции по итогам неформального заседания Совета ЕС во французском городе Монпелье.

Боррель отметил, что впервые число переселенцев растёт настолько быстрыми темпами, а также добавил, что страны Евросоюза должны будут всех их принять.