Боррель: ЕС ожидает ещё около 5 млн беженцев с Украины
Он также отметил, что впервые количество переселенцев растёт настолько быстрыми темпами.
Евросоюз ожидает, что в страны сообщества может въехать около пяти миллионов беженцев с Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы сейчас видим почти 1,6 млн беженцев и боимся, что может быть 5 млн", — сказал он на пресс-конференции по итогам неформального заседания Совета ЕС во французском городе Монпелье.
Боррель отметил, что впервые число переселенцев растёт настолько быстрыми темпами, а также добавил, что страны Евросоюза должны будут всех их принять.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель пообещал оказать помощь всем беженцам с Украины. Он отметил, что для жителей Незалежной сегодняшняя ситуация в стране очень болезненная и сложная и Евросоюз "как никогда должен быть вместе с украинцами".
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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