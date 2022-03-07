Шольц рассказал о поиске альтернатив российскому газу
По его словам, Европа вынуждена продолжать покупки энергоносителей у Москвы за неимением других поставщиков.
Власти Германии вместе с европейскими партнёрами ищут альтернативы российским поставкам энергоносителей на протяжении нескольких месяцев, но пока безрезультатно. Так объяснил канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжение сотрудничества с Россией в данной отрасли.
"Это не происходит в одночасье. Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией", — цитирует министра Кабмин Германии.
Ранее сообщалось, что Европа умышленно вывела из-под санкций поставки энергоносителей из России после начала Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Западные власти пояснили, что российский газ нечем заменить на рынке. При этом в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А тем временем цена газа на бирже в Европе достигла отметки $3900 за одну тысячу кубометров, поставив очередной исторический рекорд.
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