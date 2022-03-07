Шольц рассказал о поиске альтернатив российскому газу

По его словам, Европа вынуждена продолжать покупки энергоносителей у Москвы за неимением других поставщиков.

Власти Германии вместе с европейскими партнёрами ищут альтернативы российским поставкам энергоносителей на протяжении нескольких месяцев, но пока безрезультатно. Так объяснил канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжение сотрудничества с Россией в данной отрасли.