Войска России взяли под контроль ещё пять населённых пунктов на Украине

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об актуальной ситуации в рамках выполнения "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал населённые пункты, взятые под контроль Вооружёнными силами РФ, войсками (ЛНР), подразделениями Народной милиции ДНР, а также привёл слова вырвавшихся накануне из Мариуполя мирных жителей, которые назвали обстановку в оккупированном националистами городе тяжёлой.

"Группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населённые пункты Кудряшовка, Вороново, Метёлкино, Медвежбе, Аскороновка, Петровка, Александровка. Подразделения Народной милиции ДНР установили контроль над населёнными пунктами Латьмое, Берёзовое, Ясное, Максимовка и Валерьяновка. Сегодня с 10 часов московского времени в соответствии с объявленным "режимом тишины" были полностью остановлены все боевые действия", — заявил Игорь Конашенков.

Кроме того, он уточнил, что ВС РФ взяли под контроль также населённые пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. Войска продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины. Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 26 военных объектов. Среди них: 2 пункта управления, радиолокационная станция, 5 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, заключил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны РФ также рассказал о тяжёлом положении вырвавшихся вчера из Мариуполя мирных жителей и назвал обстановку в оккупированном националистами городе тяжёлой. Он уточнил, что люди прячутся в подвалах, а из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах, рассказал Конашенков, ссылаясь на данные вырвавшихся из города мирных жителей. Он также заявил, что всем горожанам освобождённых населённых пунктов оказана гуманитарная помощь.