Джонсон признал невозможность отказаться от нефти и газа из России в одночасье
Политик также отметил, что все государства по-разному зависят от поставок углеводородов. Он призвал партнёров вместе думать над поиском альтернатив.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что отказ от поставок нефти и газа из России не может произойти в одночасье, однако странам Запада необходимо слаженно двигаться в этом направлении.
"Нельзя просто в одночасье отказаться от нефти и газа, даже если они из РФ. Безусловно, это не то, что могла бы сделать каждая страна в мире. Соединённое Королевство и другие государства могут двигаться к этому быстро, но разные страны по-разному зависят [от поставок углеводородов]", — сказал он на пресс-конференции в Лондоне.
При этом глава британского кабмина подчеркнул необходимость стремиться к тому, чтобы западные страны двигались вместе, ускоряли движение и мыслили в одном направлении. Кроме того, он отметил, что отказ от российских углеводородов может сочетаться с отказом от углеводородов в целом в рамках борьбы с глобальным потеплением.
Как уже писал Лайф, Европа умышленно вывела из-под санкций поставки энергоносителей из России после начала Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Западные власти пояснили, что российский газ нечем заменить на рынке. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вместе с тем рассказал о поиске альтернатив российскому газу. По его словам, Европа вынуждена продолжать покупки энергоносителей у Москвы за неимением других поставщиков.
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