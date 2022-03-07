Джонсон признал невозможность отказаться от нефти и газа из России в одночасье

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что отказ от поставок нефти и газа из России не может произойти в одночасье, однако странам Запада необходимо слаженно двигаться в этом направлении.

"Нельзя просто в одночасье отказаться от нефти и газа, даже если они из РФ. Безусловно, это не то, что могла бы сделать каждая страна в мире. Соединённое Королевство и другие государства могут двигаться к этому быстро, но разные страны по-разному зависят [от поставок углеводородов]", — сказал он на пресс-конференции в Лондоне.