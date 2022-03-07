"Газпром" подтвердил выполнение контрактов на поставку газа в Европу

В "Газпроме" считают, что цены на газ в Европе могут побить сегодняшний рекорд. Однако причиной этому будет не сама компания, поскольку она выполняет и продолжит выполнять все свои контрактные обязательства и заявки со стороны зарубежных потребителей.

"Сегодня на TTF — ключевом газовом хабе Европы — установлен исторический ценовой рекорд — 3892 доллара за тысячу кубометров газа. Цены могут быть ещё выше. Но причины этого — не на стороне "Газпрома", — говорится в телеграм-канале холдинга.

Там также отметили, что компания выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей, а украинский коридор используется на все 100% в рамках транзитного договора. В холдинге также подчеркнули, что компания обеспечивает и будет обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа.