"Газпром" подтвердил выполнение контрактов на поставку газа в Европу
В компании также отметили, что украинский коридор используется на все 100% в рамках транзитного договора. При этом выполнение долгосрочных контрактов будет обеспечиваться и дальше.
В "Газпроме" считают, что цены на газ в Европе могут побить сегодняшний рекорд. Однако причиной этому будет не сама компания, поскольку она выполняет и продолжит выполнять все свои контрактные обязательства и заявки со стороны зарубежных потребителей.
"Сегодня на TTF — ключевом газовом хабе Европы — установлен исторический ценовой рекорд — 3892 доллара за тысячу кубометров газа. Цены могут быть ещё выше. Но причины этого — не на стороне "Газпрома", — говорится в телеграм-канале холдинга.
Там также отметили, что компания выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей, а украинский коридор используется на все 100% в рамках транзитного договора. В холдинге также подчеркнули, что компания обеспечивает и будет обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа.
Ранее Лайф писал, что "Газпром" продолжает штатный транзит газа в Европу через Украину. Уточнялось, что поставки идут в полном соответствии с заявками европейских потребителей.
Кроме того, российская компания сообщала, что подача газа в Европу через Украину не останавливалась. Так, заявки на 4 марта составляли 109,5 миллиона кубических метров, 5 марта они остались на том же уровне. А 3 марта Украина временно запретила экспорт газа со своей территории из-за операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой объявил президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ пояснили, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Telegram / Газпром