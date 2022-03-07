Разработчик Assassin’s Creed приостановил продажи игр на российском рынке
Вслед за рядом других организаций, производящих видеоигры, компания также отказалась выпускать продукцию в РФ.
Разработчик игр Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six — Ubisoft — приостановил продажи своей продукции в России, сообщил представитель французской компании.
"Цифровые и физические продажи в России приостановлены", — пишет Reuters со ссылкой на представителя компании. Агентство отмечает, что у Ubisoft есть офис в Москве, а также работают сотрудники в Киеве и Одессе. Онлайн-магазин компании уже недоступен в России. Приостанавливаются продажи как физических копий игр на дисках, так и цифровых версий.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.
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