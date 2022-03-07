Разработчик Assassin’s Creed приостановил продажи игр на российском рынке

Вслед за рядом других организаций, производящих видеоигры, компания также отказалась выпускать продукцию в РФ.

Разработчик игр Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six — Ubisoft — приостановил продажи своей продукции в России, сообщил представитель французской компании.

"Цифровые и физические продажи в России приостановлены", — пишет Reuters со ссылкой на представителя компании. Агентство отмечает, что у Ubisoft есть офис в Москве, а также работают сотрудники в Киеве и Одессе. Онлайн-магазин компании уже недоступен в России. Приостанавливаются продажи как физических копий игр на дисках, так и цифровых версий.