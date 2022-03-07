ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 16:19

Разработчик Assassin’s Creed приостановил продажи игр на российском рынке

Вслед за рядом других организаций, производящих видеоигры, компания также отказалась выпускать продукцию в РФ.

Разработчик игр Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six — Ubisoft — приостановил продажи своей продукции в России, сообщил представитель французской компании.

"Цифровые и физические продажи в России приостановлены", — пишет Reuters со ссылкой на представителя компании. Агентство отмечает, что у Ubisoft есть офис в Москве, а также работают сотрудники в Киеве и Одессе. Онлайн-магазин компании уже недоступен в России. Приостанавливаются продажи как физических копий игр на дисках, так и цифровых версий.

Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.

Electronic Arts приостановила продажу видеоигр в России и Белоруссии
Electronic Arts приостановила продажу видеоигр в России и Белоруссии
BannerImage

Shutterstock

Виктория Дитрих
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar