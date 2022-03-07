"Газпром" добронировал часть мощностей трубопровода Ямал – Европа на ночь 8 марта

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" на аукционе в понедельник забронировала дополнительные мощности прокачки газа через Польшу по газопроводу Ямал – Европа в ночь на вторник, 8 марта. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Как уточняется, на вечернем аукционе был представлен объём 3,13 миллиона кубометров в час. При этом востребованными оказались около 42,5% мощностей в период с 22:00 мск 7 марта до 08:00 мск 8 марта.