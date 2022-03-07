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7 марта, 16:42

"Газпром" добронировал часть мощностей трубопровода Ямал – Европа на ночь 8 марта

На аукционе был представлен объём 3,13 миллиона кубометров в час. При этом востребованными оказались около 42,5% мощностей в период с 22:00 мск 7 марта до 08:00 мск 8 марта.

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" на аукционе в понедельник забронировала дополнительные мощности прокачки газа через Польшу по газопроводу Ямал – Европа в ночь на вторник, 8 марта. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Как уточняется, на вечернем аукционе был представлен объём 3,13 миллиона кубометров в час. При этом востребованными оказались около 42,5% мощностей в период с 22:00 мск 7 марта до 08:00 мск 8 марта.

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Ранее "Газпром" подтвердил выполнение контрактов на поставку газа в Европу. В компании также отметили, что украинский коридор используется на все 100% в рамках транзитного договора. При этом выполнение долгосрочных контрактов будет обеспечиваться и дальше.

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ТАСС / Роман Пименов

Николь Вербер

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