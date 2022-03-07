Спецпредставитель президента США Керри рассказал о "цене" за санкции против России

Политик отметил, что "необходимо сохранять единство", и назвал происходящие вокруг Украины события "определяющим моментом" века.

Вводимые против России ограничительные меры из-за ситуации вокруг Украины будут иметь свою "цену", частью которых являются нынешние колебания на рынке энергоносителей, заявил спецпредставитель президента США по климату Джон Керри на открытии международной энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне.

"Эти действия [Операция Z] стали ужасным, гротескным нападением на всех нас. На мой взгляд, ясно, что мы должны делать именно то, что сейчас делают президент [США Джо] Байден и наши союзники, — противостоять. У этого может быть цена, и мы видим, что рынок энергетики сейчас переживает турбулентность", — объяснил свою мысль Керри.

Спецпредставитель президента США отметил, что "необходимо сохранять единство", и назвал происходящие вокруг Украины события "определяющим моментом" века. Политик считает, что данная ситуация не остановит общую тенденцию перехода на альтернативные источники энергии. В то же время Керри признал, что газ в процессе этого перехода и сворачивания потребления нефти будет играть значительную роль.