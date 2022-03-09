За социальные сети в ответе: Что теперь можно публиковать, а что нет В России заработало "антифейковое" законодательство. В каких случаях, делая публикацию или перепост, пользователь рискует быть привлеченным к ответственности - разбирался Лайф. 8 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

В России с 5 марта вступил в силу пакет поправок в административное и уголовное законодательство, предусматривающий ответственность за публикации в интернете. Это может коснуться многих авторов постов и комментариев в соцсетях. Даже если публикации сделаны с миролюбивыми намерениями, он, могут стать поводом для лишения свободы на срок до 15 лет.

Уголовная ответственность за недостоверную информацию

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В Уголовном кодексе России (УК РФ) появилась новая статья 207.3, согласно которой за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (например, перепост чей-то “шутки” с привязкой её к операции российских войск на Украине) - следует наказание в виде штрафа в размере от 700 000 рублей до 1 500 000 рублей и лишение свободы на срок до 3 лет.

Если же заведомо ложная информация распространялась с использованием служебного положения, по мотивам вражды, с подделкой доказательств, из корысти или группой лиц, (например создание коллажей или монтирование видео с представлением “как должно быть”, а после распространение его в группах подписчиков), то штраф — от 3 000 000 до 5 000 000 рублей, а срок лишения свободы может быть от 5 до 10 лет.

В случаях, когда распространение “фейков” повлекло тяжкие последствия (напримере кто-то увидел видео и у него случился приступ тяжкого заболевания), то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Расследования таких преступлений входит в сферу ответственности Следственного комитета РФ.

— Надо понимать, что в ситуации, когда речь идёт о военной операции России на территории Украины, никакие оговорки типа “это моё частное мнение” - работать не будут, - пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. - Кроме того, не стоит забывать, что никто не отменял уже действующие статьи 207.1 УК РФ (штраф до 700 000 руб или срок до 3 лет, - прим. Лайфа) и 207.2 УК РФ (штраф до 700 000 руб или срок до 5 лет, - прим. Лайфа), которые предполагают наказание за распространение недостоверной общественно значимой информации. Осудит по ним могут не только за “военные фейки”, но и за посты о грозящем дефолте, голоде и т.д.

Пацифистские призывы - вне закона

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Конечно, за публикацию “Миру-мир” - никому ничего не грозит, но если публичные действия могут быть расценены как дискредитация военных, либо как призывы к воспрепятствованию использования армии - неприятности быть могут.

Ведь УК РФ дополнен новой статьей 280.3 “Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ…”, согласно которой антивоенные протесты и публичные призывы - запрещены. То есть, в теории за баннер “Остановите войну” на своей странице в соцсетях можно получить административный штраф до 50 000 рублей по статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

А если в течении года по этому же основанию будут повторные претензии, то наступает уже уголовная ответственность - штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, арест на срок от 4 до 6 месяцев или же лишение свободы на срок до 3 лет.

Если же призывы или какие-либо иные действия привели к смерти человека (например, кто-то вышел на митинг и там его сбила машина), либо в результате был причинён вреда здоровью граждан, имуществу, либо произошли массовые нарушения общественного порядка или были созданы помехи функционированию или произошло прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, то наказание за это — от штрафа в 300 000 рублей до лишения свободы на срок до 5 лет (с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок).

Расследование данных преступлений входит в сферу ответственности МВД РФ.

— Судя по правоприменительной практике, о термин “дискредитация” имеет множество толкований. А это значит, что практически любая критика действий вооружённых сил РФ может быть истолкована как “дискредитация”, - считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. - Новые нормы близки по своей диспозиции к уже существующей статье 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - прим. Лайфа), судебная практика по привлечению к ответственности за эти деяния уже очень обширная.

За призывы к санкциям - к ответу

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А ещё в УК появилась статья 284.2 “Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юрлиц”. Эта статья предполагает ответственность за публикации или иного рода выступления с призывами к введению или продлению политических или экономических санкций против России, российских граждан или российских компаний.

Если за подобные действия привлекают впервые, то гражданину грозит административный штраф до 50 000 рублей по статье 20.3.4 КоАП РФ без уголовной ответственности, а вот если в течении года будет повторное привлечение, то штраф до 500 000 рублей, либо - арест на срок до шести месяцев, либо - лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Расследование таких деяний входит в сферу ответственности Следственного комитета РФ.

— Эта норма в УК несколько отличается от прочих, она подразумевает не только ответственность за призыв к неким действиям, но и, например, за положительную оценку неких ограничений, — отметил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. - И в данном случае нет прямой взаимозависимости с наступившими последствиями, а важен сам факт. То есть, разместил текст или видео - деяние состоялось, может быть привлечение к ответственности.

Ответственность за старые публикации

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Теоретически схлопотать штраф, а то и уголовный срок можно только за публикации, которые были сделаны не ранее 24 февраля нынешнего года (дата начала спецоперации). Однако, если кто-либо сделает сейчас перепост вашего сомнительного, пусть и старого комментария, то ответственность может наступить и для того, кто перепостил, и для того, кто контент изначально опубликовал. Поэтому имеет смысл проверить свои соцсети и форумы и почистить спорные и сомнительные комменты, картинки и видео.

Важный момент: поскольку “лайк” контентом не является, то непосредственно за него наказать нельзя, однако при рассмотрении дела о публикации экстремистского контента следственные органы трактуют “лайки” как согласие с контентом и учитывают в качестве косвенных факторов, подтверждающих вину.

А ещё стоит помнить

Генпрокуратура РФ сделала заявление , согласно которому участие в “антивоенных” акциях влечет за собой уголовную ответственность по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), за что предусматривается наказание в виде штрафа до 600 000 рублей или лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.

Нужно ли распространить это законодательство не только на армию? Конечно, с фейками надо что-то делать Нет, оставить только армию

Авторы Максим Греков