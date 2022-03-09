Бастрыкин поручил возбудить дело по факту разработки биооружия на Украине
В СК РФ уточнили, что излишняя озабоченность США украинскими биологическими объектами может также свидетельствовать о намерении их использования в немирных целях.
Следователям Центрального управления СК РФ поручено возбудить уголовное дело по факту разработки на территории Украины биологического оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело, в рамках которого будут устанавливаться все обстоятельства, связанные с разработкой биологического оружия, а также ответственные за это", — сказано в записи.
Следствие запросит у Минобороны РФ необходимые сведения для правовой оценки появляющихся фактов. При этом в ведомстве заметили, что излишняя озабоченность США украинскими биологическими объектами может также свидетельствовать о намерении их использования в немирных целях.
Как писал Лайф ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина разрабатывала компоненты биологического оружия у границы России. Полученная документация анализируется специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты, уточнила она. До этого Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.
Также, согласно данным Минобороны РФ, после начала "Операции Z" у Пентагона возникли серьёзные опасения в раскрытии сути секретных биологических экспериментов на территории Незалежной. В оказавшихся в распоряжении ведомства документах говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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