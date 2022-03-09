Бастрыкин поручил возбудить дело по факту разработки биооружия на Украине

Следователям Центрального управления СК РФ поручено возбудить уголовное дело по факту разработки на территории Украины биологического оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело, в рамках которого будут устанавливаться все обстоятельства, связанные с разработкой биологического оружия, а также ответственные за это", — сказано в записи.