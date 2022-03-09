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9 марта, 09:36

Visa продлила срок работы с российскими картами за рубежом до 11 марта

Компания выпустила уведомление об изменении сроков приёма клиринговых транзакций в дополнение к первоначальному сообщению об остановке работы карт на территории России от 6 марта.

Американская транснациональная корпорация финансовых услуг Visa продлила на один день срок работы с российскими картами за рубежом до 11 марта. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Осуществление платёжного клиринга по внутринациональным операциям в рамках платёжной системы Visa будет прекращено 11 марта 2022 года для клиринговых операций участников, попадающих в клиринговый цикл CPD после 11 марта 2022-го", — говорится в сообщении.

На территории России карты Visa и Mastercard продолжат работать как обычно.

Российские банки сообщили о росте спроса на карты UnionPay

Российские банки сообщили о росте спроса на карты UnionPay

Лайф напоминает, в ночь на 6 марта транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении операций в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ. В Национальной системе платёжных карт заверили, что внутри страны выпущенные ранее карты Visa и Mastercard будут работать весь срок своего действия, затем они будут автоматически перевыпущены банками на базе платёжной системы "Мир".

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Григорий Воронцов

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