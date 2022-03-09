Visa продлила срок работы с российскими картами за рубежом до 11 марта

Американская транснациональная корпорация финансовых услуг Visa продлила на один день срок работы с российскими картами за рубежом до 11 марта. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Осуществление платёжного клиринга по внутринациональным операциям в рамках платёжной системы Visa будет прекращено 11 марта 2022 года для клиринговых операций участников, попадающих в клиринговый цикл CPD после 11 марта 2022-го", — говорится в сообщении.