Visa продлила срок работы с российскими картами за рубежом до 11 марта
Компания выпустила уведомление об изменении сроков приёма клиринговых транзакций в дополнение к первоначальному сообщению об остановке работы карт на территории России от 6 марта.
Американская транснациональная корпорация финансовых услуг Visa продлила на один день срок работы с российскими картами за рубежом до 11 марта. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
"Осуществление платёжного клиринга по внутринациональным операциям в рамках платёжной системы Visa будет прекращено 11 марта 2022 года для клиринговых операций участников, попадающих в клиринговый цикл CPD после 11 марта 2022-го", — говорится в сообщении.
На территории России карты Visa и Mastercard продолжат работать как обычно.
Лайф напоминает, в ночь на 6 марта транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении операций в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ. В Национальной системе платёжных карт заверили, что внутри страны выпущенные ранее карты Visa и Mastercard будут работать весь срок своего действия, затем они будут автоматически перевыпущены банками на базе платёжной системы "Мир".
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