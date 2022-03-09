"Единая Россия" объявила о запуске акции "Zащитникам Отечества"
Все желающие могут написать военным слова благодарности или нарисовать рисунок. Письма будут принимать в приёмных партии. Также появится возможность их отправить по обычной или электронной почте.
Политическая партия "Единая Россия" запускает акцию "Zащитникам Отечества", в рамках которой любой желающий может отправить из любого уголка страны письмо военным, которые сейчас находятся на передовой. Об этом заявила председатель комиссии Генсовета партии по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Единая Россия" запускает акцию "Zащитникам Отечества". Сегодня солдаты и офицеры — на передовой, защищают мирных жителей Украины, Донбасса, России от нацистов", — передаёт её слова пресс-служба "Единой России".
Вице-спикер ГД уверена, что людям необходимо сплотиться, чтобы выстоять и вернуть долгожданный мир в Донбасс, защитить людей от нацизма. Кузнецова сообщила, что все желающие могут отправить свои письма и рисунки через общественные приёмные партии по всей стране, а также по обычной или электронной почтой. По её словам, таким образом российским военным получится передать слова благодарности.
"Что знаем: победа будет за нами, потому что правда — на стороне российского солдата", — добавила Кузнецова.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Максим Стулов