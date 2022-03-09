"Единая Россия" объявила о запуске акции "Zащитникам Отечества"

Все желающие могут написать военным слова благодарности или нарисовать рисунок. Письма будут принимать в приёмных партии. Также появится возможность их отправить по обычной или электронной почте.

Политическая партия "Единая Россия" запускает акцию "Zащитникам Отечества", в рамках которой любой желающий может отправить из любого уголка страны письмо военным, которые сейчас находятся на передовой. Об этом заявила председатель комиссии Генсовета партии по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Единая Россия" запускает акцию "Zащитникам Отечества". Сегодня солдаты и офицеры — на передовой, защищают мирных жителей Украины, Донбасса, России от нацистов", — передаёт её слова пресс-служба "Единой России".

Вице-спикер ГД уверена, что людям необходимо сплотиться, чтобы выстоять и вернуть долгожданный мир в Донбасс, защитить людей от нацизма. Кузнецова сообщила, что все желающие могут отправить свои письма и рисунки через общественные приёмные партии по всей стране, а также по обычной или электронной почтой. По её словам, таким образом российским военным получится передать слова благодарности.