Джабаров спрогнозировал реакцию Запада на секретный приказ о наступлении на Донбасс
Минобороны не стало бы публиковать документы, если бы было хоть малейшее сомнение в том, что это фальшивка, заметил парламентарий. Однако от этого факта уже никуда не деться, добавил он.
Владимир Джабаров. Обложка © Совет Федерации
Украина и западные страны будут врать, что опубликованный Минобороны РФ секретный приказ о подготовке Киевом наступления на Донбасс не является подлинным. Однако это лишь доказывает, что "Операция Z" была правильным решением. Такое мнение Лайфу высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Они [Украина] будут врать, что это фальшивка. И Запад будет делать вид, что не заметили эти документы, либо будет говорить то же самое, что будет говорить Украина. Но тем не менее это документы. От них никуда не деться", — сказал Джабаров.
По мнению парламентария, Минобороны не стало бы публиковать приказ, если бы было хоть малейшее сомнение в том, что это фальшивка. Документ, заметил Джабаров, лишь доказывает то, что проведение специальной военной операции было правильным решением.
"Мы их немножко опередили, это позволило нам избежать большого количества человеческих жертв. Поэтому продолжаем специальную операцию, которую озвучил президент", — добавил сенатор.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.