Минобороны не стало бы публиковать документы, если бы было хоть малейшее сомнение в том, что это фальшивка, заметил парламентарий. Однако от этого факта уже никуда не деться, добавил он.

Украина и западные страны будут врать, что опубликованный Минобороны РФ секретный приказ о подготовке Киевом наступления на Донбасс не является подлинным. Однако это лишь доказывает, что "Операция Z" была правильным решением. Такое мнение Лайфу высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Они [Украина] будут врать, что это фальшивка. И Запад будет делать вид, что не заметили эти документы, либо будет говорить то же самое, что будет говорить Украина. Но тем не менее это документы. От них никуда не деться", — сказал Джабаров.

По мнению парламентария, Минобороны не стало бы публиковать приказ, если бы было хоть малейшее сомнение в том, что это фальшивка. Документ, заметил Джабаров, лишь доказывает то, что проведение специальной военной операции было правильным решением.