Heineken приостановит выпуск пива в России под своим брендом

Компания Heineken приостанавливает выпуск и реализацию пива в России под своим брендом, однако заводы работу продолжат. Об этом сказано в сообщении на сайте концерна.

"Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров", — сказано в записи.