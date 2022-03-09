Heineken приостановит выпуск пива в России под своим брендом
Также компания отказывается получать денежные средства, роялти и дивиденды от российского подразделения в связи с событиями на Украине.
Компания Heineken приостанавливает выпуск и реализацию пива в России под своим брендом, однако заводы работу продолжат. Об этом сказано в сообщении на сайте концерна.
"Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров", — сказано в записи.
Кроме того, Heineken отказывается получать финансовую выгоду от операционной деятельности российского подразделения из-за событий на Украине. С этого момента компания прекратит получать денежные средства, роялти и дивиденды. В концерне следят за ситуацией и оценивают различные стратегические сценарии, выражая надежду, что путь мирного урегулирования будет найден в ближайшее время.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
Instagram / heinekenrussia