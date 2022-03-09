PepsiCo решила приостановить продажу напитков в России
Компания продолжит торговать в стране лишь товарами первой необходимости - молоком и детским питанием. Инвестиции она приостанавливает.
Американская компания PepsiCo приняла решение приостановить рекламную деятельность и продажи напитков в России. Об этом говорится в распространённом заявлении исполнительного директора компании Рамона Лагуарты.
"Мы объявляем о приостановке продажи Pepsi-Cola и наших напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостанавливаем инвестиции и всю рекламную деятельность в России. На нас лежит ответственность продолжать предлагать наши другие товары в России, включая товары первой необходимости, такие как молоко и детское питание", – говорится в заявлении компании.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" на демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.
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