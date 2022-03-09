PepsiCo решила приостановить продажу напитков в России

"Мы объявляем о приостановке продажи Pepsi-Cola и наших напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостанавливаем инвестиции и всю рекламную деятельность в России. На нас лежит ответственность продолжать предлагать наши другие товары в России, включая товары первой необходимости, такие как молоко и детское питание", – говорится в заявлении компании.