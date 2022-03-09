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Опубликовано 8 марта 2022, 21:38

Компания "Л'Этуаль" опровергла информацию об уходе из России

Подчёркивается, что все торговые точки компании работают в штатном режиме.

Сеть магазинов парфюмерии и косметики "Л'Этуаль" опровергла информацию, что она прекращает торговлю в России. Ранее в Интернете распространялись сообщения о том, что эта торговая сеть прекращает свою работу в РФ.

"Друзья, данная информация — фейки. Мы работаем в официальном режиме", — говорится в сообщении в Instagram-аккаунте "Л'Этуаль".

Starbucks сообщает о приостановке своей работы в России
Starbucks сообщает о приостановке своей работы в России

Лайф напоминает, в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции и ограничения в отношении РФ. Вслед за этим многие западные компании стали прекращать работу в России. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.

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Л'Этуаль

Артем Порвин
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