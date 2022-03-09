В России вводится ограничение на снятие наличной валюты со счетов

Центробанк РФ сообщил, что в России вводится временный порядок обращения наличной валюты. Так, новые валютные счета и вклады открывать будет можно, но снимать с них деньги получится только в рублях по рыночному курсу после определённой суммы. Такие нормы вводятся с сегодняшнего дня и до 9 сентября этого года.

"Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи", — поясняет регулятор.

Подчёркивается, что в российских банках примерно на 90% счетов, открытых в валюте, хранится не более 10 тысяч долларов. То есть большинство владельцев таких счетов получат свои средства в наличной валюте.

Ещё один важный момент: пока действуют временные правила, хранящаяся на счёте гражданина валюта будет выдаваться в долларах США независимо от валюты счёта. Конвертация будет идти по рыночному курсу на день выдачи. Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады. Однако снимать с них деньги пока можно будет только в рублях по рыночному курсу.

"Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объёме", — добавили в ЦБ РФ.