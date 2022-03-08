Coca-Cola заявила о приостановке бизнеса в России

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company ("Кока-кола компани") заявил о решении приостановить свою работу в России.

"Компания Coca-Cola объявила сегодня о приостановке своей деятельности в России", — объявила Coca-Cola на своём сайте 8 марта.

В сообщении также говорится, что компания продолжит отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств.