Coca-Cola заявила о приостановке бизнеса в России
Американский производитель сообщает при этом, что продолжит отслеживать и оценивать ситуацию по мере её развития.
Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company заявил о решении приостановить свою работу в России на фоне геополитической напряжённости, вызванной российской военной "Операцией Z" на Украине.
"Компания Coca-Cola объявила сегодня о приостановке своей деятельности в России", — объявила Coca-Cola на своём сайте 8 марта.
В сообщении также говорится, что компания продолжит отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств.
Как писал Лайф ранее, Starbucks также сообщила о приостановке своей работы в России. Речь идёт не только о закрытии кофеен, но и о поставке сырья.
Ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" на Украине. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.
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