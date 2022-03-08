Netflix уведомил российских пользователей о приостановке работы в стране
До конца расчётного периода россияне будут иметь доступ к сервисам онлайн-кинотеатра. В дальнейшем подписка станет уже недоступной.
Американский триминговый сервис Netflix сообщил пользователям в России о приостановке работы на территории РФ. Соответствующее уведомление пришло в личные кабинеты.
"В конце расчётного периода ваша подписка будет аннулирована. До тех пор ваш аккаунт будет активен, и вы сможете продолжать смотреть Netflix. С вас больше не будет взыматься плата за подписку Netflix", — говорится в уведомлении.
Ранее Лайф рассказывал, что ряд иностранных брендов уходит из России из-за начала "Операции Z" на Украине. Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard. Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.
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