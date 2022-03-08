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8 марта, 19:58

Instagram решил скрывать подписки в профилях жителей России и Украины

Сообщается также, что публикации сториз, содержащих ссылки на российские государственные СМИ, будут понижены в выдаче, а также помечены, чтобы пользователи знали, куда они ведут.

Новую меру безопасности аккаунтов решила ввести социальная сеть Instagram в России и на Украине. Теперь доступ к спискам подписок и подписчиков будут иметь только владельцы профиля.

"Чтобы защитить сообщества на Украине и России, мы будем скрывать информацию о подписчиках людей, о тех, на кого они подписаны, и людей, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах", — говорится в сообщении в "Инстаграме".

Кроме того, говорится, что публикации "историй", содержащих ссылки на российские государственные СМИ, будут понижены в выдаче, а также помечены, "чтобы люди могли знать, что они ведут на сайты российских государственных СМИ".

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Ранее Лайф писал, что "ВКонтакте" отметила двукратный рост активности на сервисе "Клипы". В компании рассказали о массовой регистрации авторов контента из других платформ, а также отметили деятельность тех, кто в соцсети уже давно.

Обложка ©

Pexels

Арина Родионова

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