Боррель: ЕС не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из России

В ближайшее время у Евросоюза нет планов вводить запрет на импорт российских энергоресурсов и следовать за властями США в этом вопросе. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы не будем вводить запрет на поставки российских энергоресурсов и следовать за Байденом в данном вопросе", — сказал глава европейской дипломатии в эфире телеканала Al Jazeera.