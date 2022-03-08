Боррель: ЕС не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из России
При этом глава европейской дипломатии отметил, что ЕС постоянно ищет альтернативные источники получения газа, потому что убеждён, что на Москву якобы нельзя положиться.
В ближайшее время у Евросоюза нет планов вводить запрет на импорт российских энергоресурсов и следовать за властями США в этом вопросе. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы не будем вводить запрет на поставки российских энергоресурсов и следовать за Байденом в данном вопросе", — сказал глава европейской дипломатии в эфире телеканала Al Jazeera.
При этом Боррель отметил, что ЕС постоянно ищет альтернативные источники получения газа, потому что убеждён, что на Москву в этом вопросе якобы нельзя положиться.
Как сообщал Лайф, ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Он отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. Вместе с тем лидер США признался, что обсуждает со странами ЕС их отказ от газа и нефти из РФ. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / EPA / Jean-Francois Badias / POOL