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8 марта, 19:18

В Минкультуры РФ подтвердили факт взлома официального сайта ведомства

Ресурс подвергся DDoS-атакам, которые замедлили работу сервера. Проводятся технические работы по восстановлению его функционирования в штатном режиме.

Изображение с сайта Минкультуры РФ

Изображение с сайта Минкультуры РФ

Официальный сайт Министерства культуры РФ взломан. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства.

"Сайт Минкультуры России подвергся DDoS-атакам, которые замедлили работу сервера", — говорится в сообщении Министерства культуры.

Как сообщает ведомство, проводятся технические работы по восстановлению штатного функционирования ресурса.

В "Ростелекоме" сообщили об участившихся хакерских атаках на сайты органов власти

В "Ростелекоме" сообщили об участившихся хакерских атаках на сайты органов власти

Как сообщал Лайф, ранее хакеры из Anonymous объявили кибервойну России из-за специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Так, они взяли на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. На порталы компании шли DDoS-атаки, причём 27% были из США. Взломам подверглись и сайты других СМИ, в том числе "Известий", "Коммерсанта", "Фонтанки" и ТАСС.

Обложка ©

Pexels

Арина Родионова

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