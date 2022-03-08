В Минкультуры РФ подтвердили факт взлома официального сайта ведомства
Ресурс подвергся DDoS-атакам, которые замедлили работу сервера. Проводятся технические работы по восстановлению его функционирования в штатном режиме.
Изображение с сайта Минкультуры РФ
Официальный сайт Министерства культуры РФ взломан. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства.
"Сайт Минкультуры России подвергся DDoS-атакам, которые замедлили работу сервера", — говорится в сообщении Министерства культуры.
Как сообщает ведомство, проводятся технические работы по восстановлению штатного функционирования ресурса.
Как сообщал Лайф, ранее хакеры из Anonymous объявили кибервойну России из-за специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Так, они взяли на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. На порталы компании шли DDoS-атаки, причём 27% были из США. Взломам подверглись и сайты других СМИ, в том числе "Известий", "Коммерсанта", "Фонтанки" и ТАСС.
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