Apple презентовала бюджетный iPhone SE с поддержкой 5G

Apple представила бюджетный iPhone с поддержкой 5G и новым процессором A15 Bionic, который до этого был лишь в смартфонах iPhone 13 и 13Pro.

В ходе презентации заявлено, что у смартфона более прочное стекло спереди и сзади, как у iPhone 13, а также защита от влаги и пыли по стандарту IP67. У нового iPhone SE улучшенная батарея и поддержка 5G. Из новых функций: возможность считывать текст прямо с камеры, выделять его и копировать в другие приложения.