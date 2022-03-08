Apple презентовала бюджетный iPhone SE с поддержкой 5G
У смартфона более прочное стекло — как у iPhone 13, а также защита от влаги и пыли по стандарту IP67. Его стартовая цена — $429, но в России официально гаджет купить будет нельзя.
iPhone SE. Фото © Apple
Apple представила бюджетный iPhone с поддержкой 5G и новым процессором A15 Bionic, который до этого был лишь в смартфонах iPhone 13 и 13Pro.
В ходе презентации заявлено, что у смартфона более прочное стекло спереди и сзади, как у iPhone 13, а также защита от влаги и пыли по стандарту IP67. У нового iPhone SE улучшенная батарея и поддержка 5G. Из новых функций: возможность считывать текст прямо с камеры, выделять его и копировать в другие приложения.
В iPhone SE по-прежнему только одна камера. Стартовая цена — от $429, однако в России приобрести его в официальных точках нельзя, поскольку компания приостановила продажи в РФ на фоне российской "Операции Z" на Украине.
Ранее аналитик Делицын в беседе с Лайфом рассказал, что каждый шаг Apple — это не более чем пиар-ход. Так он прокомментировал блокировку доступа к трансляции презентации. По словам эксперта, даже стандартные ограничения компания предпочитает вводить ярко, не как все, чтобы извлечь из этого некоторую выгоду.
Напомним, в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции и ограничения в отношении РФ. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.