Минобороны России: Утром 9 марта на Украине будет объявлен режим тишины

РФ готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, а также из других украинских городов по согласованию с властями этой страны.

Министерство обороны РФ сообщило о решении объявить на Украине режим тишины с 10:00 9 марта для обеспечения работы гуманитарных коридоров. Об этом говорится в заявлении, подписанном главой Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковником Михаилом Мизинцевым.

Как отмечается, такое решение принято, несмотря на срывы властями Украины работы гуманитарных коридоров. Минобороны РФ учитывает обостряющуюся гуманитарную ситуацию, к которой приводят в том числе "бесчинства и беспредел со стороны националистов".

"10:00 мск 9 марта 2022 года Российская Федерация объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Отмечается, что Россия готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, а также из других городов по согласованию с властями Украины.