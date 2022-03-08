Минобороны России: Утром 9 марта на Украине будет объявлен режим тишины
РФ готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, а также из других украинских городов по согласованию с властями этой страны.
Министерство обороны РФ сообщило о решении объявить на Украине режим тишины с 10:00 9 марта для обеспечения работы гуманитарных коридоров. Об этом говорится в заявлении, подписанном главой Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковником Михаилом Мизинцевым.
Как отмечается, такое решение принято, несмотря на срывы властями Украины работы гуманитарных коридоров. Минобороны РФ учитывает обостряющуюся гуманитарную ситуацию, к которой приводят в том числе "бесчинства и беспредел со стороны националистов".
"10:00 мск 9 марта 2022 года Российская Федерация объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры", — говорится в заявлении Минобороны РФ.
Отмечается, что Россия готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, а также из других городов по согласованию с властями Украины.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
ТАСС / Пресс-служба МЧС РФ