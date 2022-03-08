Минобороны: Военные РФ взяли под контроль ещё два населённых пункта на Украине
Группировка войск ЛДНР и РФ в течение дня в общей сложности установила контроль над семью посёлками. В частности, были освобождены Оленовка, Польное, Передовое и другие.
Подразделения Вооружённых сил России взяли под контроль ещё два населённых пункта в ходе "Операции Z". Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделениями российских вооружённых сил взяты под контроль населённые пункты Передовое и Карьерная", — сказал генерал-майор в ходе брифинга.
Также Конашенков отметил, что группировка войск ЛДНР и РФ в течение дня в общей сложности установила контроль над семью населёнными пунктами. В частности, были освобождены такие посёлки, как Оленовка, Польное, Южнодонбасское, Передовое и Нижнее.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
ТАСС / Таисия Воронцова