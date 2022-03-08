Минобороны: Военные РФ взяли под контроль ещё два населённых пункта на Украине

Группировка войск ЛДНР и РФ в течение дня в общей сложности установила контроль над семью посёлками. В частности, были освобождены Оленовка, Польное, Передовое и другие.

Подразделения Вооружённых сил России взяли под контроль ещё два населённых пункта в ходе "Операции Z". Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделениями российских вооружённых сил взяты под контроль населённые пункты Передовое и Карьерная", — сказал генерал-майор в ходе брифинга.

Также Конашенков отметил, что группировка войск ЛДНР и РФ в течение дня в общей сложности установила контроль над семью населёнными пунктами. В частности, были освобождены такие посёлки, как Оленовка, Польное, Южнодонбасское, Передовое и Нижнее.