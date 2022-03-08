В ООН опровергли данные о запрете использовать слово "война" для ситуации на Украине
Представитель организации отметил, что сотрудников просят формулировать сообщения по Незалежной таким образом, чтобы это соответствовало позиции организации и заявлениям генсека.
В Организации Объединённых Наций (ООН) нет никаких ограничений на использование слов "война" или "вторжение" для описания ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Таким образом он опроверг сообщения СМИ, которые ранее сообщали об обратном.
"Есть ошибочное впечатление, что сотрудникам ООН было приказано избегать использования определённых слов для описания ситуации на Украине. Персоналу не давали инструкций не использовать такие слова, как "война" и "вторжение", для описания ситуации", — передаёт РИА "Новости" слова Дюжаррика.
Представитель ООН отметил, что сотрудников просят формулировать сообщения по Украине таким образом, чтобы это соответствовало позиции организации и заявлениям генерального секретаря Антониу Гутерриша.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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