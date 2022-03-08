В ООН опровергли данные о запрете использовать слово "война" для ситуации на Украине

Представитель организации отметил, что сотрудников просят формулировать сообщения по Незалежной таким образом, чтобы это соответствовало позиции организации и заявлениям генсека.

В Организации Объединённых Наций (ООН) нет никаких ограничений на использование слов "война" или "вторжение" для описания ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Таким образом он опроверг сообщения СМИ, которые ранее сообщали об обратном.

"Есть ошибочное впечатление, что сотрудникам ООН было приказано избегать использования определённых слов для описания ситуации на Украине. Персоналу не давали инструкций не использовать такие слова, как "война" и "вторжение", для описания ситуации", — передаёт РИА "Новости" слова Дюжаррика.