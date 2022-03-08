ООН располагает информацией об убийстве на контролируемой Киевом территории людей, которые были заподозрены в пророссийских взглядах, на протяжении многих лет. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале, комментируя заявление главы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Мишель Бачелет об избиениях на Украине "пророссийских активистов".

"У ООН есть данные о том, что на контролируемых Правительством Украины территориях не избивали, а убивали людей, заподозренных в пророссийских взглядах, много лет подряд", — написала она.

Российские власти эти данные регулярно передавали представителям ООН. По словам Захаровой, Дом профсоюзов в Одессе стал символом человеконенавистнической идеологии украинских экстремистов.