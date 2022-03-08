Захарова: У ООН есть данные об убийствах на Украине людей с пророссийскими взглядами
Эту информацию РФ регулярно передавала представителям Организации Объединённых Наций, отметила дипломат. Она подчеркнула, что Дом профсоюзов в Одессе стал символом человеконенавистнической идеологии.
ООН располагает информацией об убийстве на контролируемой Киевом территории людей, которые были заподозрены в пророссийских взглядах, на протяжении многих лет. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале, комментируя заявление главы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Мишель Бачелет об избиениях на Украине "пророссийских активистов".
"У ООН есть данные о том, что на контролируемых Правительством Украины территориях не избивали, а убивали людей, заподозренных в пророссийских взглядах, много лет подряд", — написала она.
Российские власти эти данные регулярно передавали представителям ООН. По словам Захаровой, Дом профсоюзов в Одессе стал символом человеконенавистнической идеологии украинских экстремистов.
Ранее Лайф писал, что в ООН поступили данные об избиениях на Украине людей с пророссийскими взглядами. В организации призвали все стороны принять меры, чтобы мирные граждане смогли безопасно покинуть затронутые конфликтом районы.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ