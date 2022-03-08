Судебные приставы поздравили женщин с 8 Марта, вручив цветы
Сотрудники ФССП из разных уголков нашей страны присоединились к ежегодной Всероссийской акции "Вам, любимые". Прекрасным дамам они подарили самые весенние из цветов — тюльпаны.
Судебные приставы поздравляют жительниц Москвы с 8 Марта. Видео © Telegram / UnitedRUS
Судебные приставы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самарской, Амурской, Магаданской и других областей в третий раз приняли участие во всероссийской акции "Вам, любимые". Этот проект приурочен к Международному женскому дню. Сотрудники ФССП на время заменили исполнительные листы букетами, открытками, тёплыми словами, стихами и комплиментами, отмечает пресс-служба ведомства.
Поздравление с 8 Марта женщинам от судебных приставов в Петербурге. Кадры © Telegram / UnitedRUS
В предпраздничные дни мужчины в форме дарили дамам хорошее настроение, а в ответ получали улыбки и слова благодарности. Женщины были приятно удивлены вниманием, смеялись. Акция проходила на оживлённых улицах городов, центральных площадях, на автомобильных магистралях, в торгово-развлекательных центрах.
Поздравление с 8 Марта женщинам от сотрудников ФССП в Новосибирске. Видео © Telegram / UnitedRUS
Кстати, сотрудники службы в неформальной обстановке рассказали об удобных сервисах, которые позволяют в онлайн-режиме решать вопросы, касающиеся исполнительного производства. И, конечно же, затронули важные вопросы, связанные с проверкой финансовой дисциплины и мониторингом неисполненных обязательств в "Банке данных исполнительных производств".
Сотрудники Управления ФССП России по Магаданской области поздравляют дам с Международным женским днём. Видео © Telegram / UnitedRUS
Ранее Лайф писал, что к акции "Вам, любимые" присоединились россияне из разных стран. Главными призывами проекта стали такие слова, как "верьте в любовь, а не в ненависть", "вас любят даже те, кого вы разлюбили" и "пусть никто не запрещает вам любить".
Telegram / UnitedRUS