Судебные приставы поздравили женщин с 8 Марта, вручив цветы

Судебные приставы поздравляют жительниц Москвы с 8 Марта. Видео © Telegram / UnitedRUS

Судебные приставы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самарской, Амурской, Магаданской и других областей в третий раз приняли участие во всероссийской акции "Вам, любимые". Этот проект приурочен к Международному женскому дню. Сотрудники ФССП на время заменили исполнительные листы букетами, открытками, тёплыми словами, стихами и комплиментами, отмечает пресс-служба ведомства.

Поздравление с 8 Марта женщинам от судебных приставов в Петербурге. Кадры © Telegram / UnitedRUS

В предпраздничные дни мужчины в форме дарили дамам хорошее настроение, а в ответ получали улыбки и слова благодарности. Женщины были приятно удивлены вниманием, смеялись. Акция проходила на оживлённых улицах городов, центральных площадях, на автомобильных магистралях, в торгово-развлекательных центрах.

Поздравление с 8 Марта женщинам от сотрудников ФССП в Новосибирске. Видео © Telegram / UnitedRUS

Кстати, сотрудники службы в неформальной обстановке рассказали об удобных сервисах, которые позволяют в онлайн-режиме решать вопросы, касающиеся исполнительного производства. И, конечно же, затронули важные вопросы, связанные с проверкой финансовой дисциплины и мониторингом неисполненных обязательств в "Банке данных исполнительных производств".

Сотрудники Управления ФССП России по Магаданской области поздравляют дам с Международным женским днём. Видео © Telegram / UnitedRUS