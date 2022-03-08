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8 марта, 02:58

Российские космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта

Российские члены экипажа пожелали представительницам прекрасного пола, чтобы сбывались все надежды и мечты, а каждый день был озарён счастливой улыбкой.

Российские космонавты с орбиты Земли поздравили женщин с 8 Марта. Видео © Instagram / anton_astrey

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиянок с Международным женским днём. Видео опубликовано в инстаграме Шкаплерова.

"Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними душевными чувствами. Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, а каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой", — сказал космонавт.

Дубров в свою очередь отметил, что весна — это время для обновления и новых надежд. Космонавт добавил, что именно ради женщин мужчины покоряют новые высоты и совершают геройские поступки.

Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Ранее МВД РФ опубликовало праздничное видео о своих сотрудницах к 8 Марта. В ролике приводятся примеры лишь малой части героизма женщин-полицейских, которые на работе ни в чём не уступают мужчинам.

Обложка ©

Instagram / anton_astrey

Юлия Коновалова

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