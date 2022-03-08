В Роспотребнадзоре допустили полное исчезновение дельта-штамма в России

По её словам, такое развитие событий наблюдалось на примере вытеснения всех предыдущих штаммов коронавируса SARS-CoV-2 дельта-штаммом. Также Черкашина отметила, что Роспотребнадзор занимается постоянным мониторингом циркуляции вариантов вируса в РФ. По данным ведомства на первый день весны, доля штамма ковида "омикрон" среди выявляемых случаев заражения превысила 95%, при этом на дельта-штамм пришлось чуть более 4% случаев.