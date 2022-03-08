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8 марта, 02:48

В Роспотребнадзоре допустили полное исчезновение дельта-штамма в России

По последним данным ведомства, доля этого варианта ковида среди выявляемых случаев заражения чуть выше четырёх процентов.

Штамм ковида "дельта" может полностью исчезнуть в России. Такое мнение выразила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина, передаёт ТАСС.

"Теоретически такое возможно, — заявила специалист, отвечая на соответствующий вопрос.

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По её словам, такое развитие событий наблюдалось на примере вытеснения всех предыдущих штаммов коронавируса SARS-CoV-2 дельта-штаммом. Также Черкашина отметила, что Роспотребнадзор занимается постоянным мониторингом циркуляции вариантов вируса в РФ. По данным ведомства на первый день весны, доля штамма ковида "омикрон" среди выявляемых случаев заражения превысила 95%, при этом на дельта-штамм пришлось чуть более 4% случаев.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил об опасном влиянии ковида на желудок. Специалист отметил, что и сама инфекция, и приём лекарств могут провоцировать развитие заболеваний ЖКТ. А терапевт Алексей Хухрев объяснил, почему не стоит посещать баню после ковида.

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Pixabay

Иван Косицын

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