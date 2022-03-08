Терапевт Хухрев объяснил, почему не стоит посещать баню после ковида

Людям, которые недавно переболели ковидом, стоит воздержаться от посещения бани, а также с осторожностью относиться к банным процедурам. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам врача, распространённое мнение о том, что баня — эффективный способ избавления от респираторного вирусного заболевания, является ошибочным.

"Лечиться баней — неправильная идея, потому что организму и так тяжело, а тут ещё дополнительная нагрузка. При любом заболевании, в том числе при CoViD-19, наша задача — потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови, нормализовать электролиты. А баня делает ровно наоборот — выпаривает жидкость", — объяснил Хухрев.

Возобновлять банные процедуры терапевт советует только в том случае, если организм целиком оправился от болезни. При этом стоит внимательно следить за своим состоянием и немедленно выйти из бани, если вдруг почувствовали себя нехорошо, предупредил врач. Эксперт также подчеркнул, что есть определённый набор заболеваний, при которых вовсе нельзя посещать баню. Например, розацеа — хроническое заболевание кожи лица, всякие гнойничковые заболевания, а также проблемы с сердцем и сосудами.