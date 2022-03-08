Псаки пригрозила Китаю последствиями за несоблюдение антироссийских санкций
При этом представитель американской администрации уточнила, что на данном этапе Поднебесная соблюдает санкционный режим.
Несоблюдение антироссийских санкций со стороны Китая может повлечь ответные шаги США. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Если они (КНР. — Прим. Лайфа) не будут соблюдать санкции, у нас будут, вы знаете, основания, чтобы предпринять определённые шаги", — отметила она во время брифинга, добавив, что пока Пекин санкционный режим соблюдает.
Как сообщалось, Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё, и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Позже представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон задуматься о том, кто на самом деле виноват в обострении ситуации на Украине. Пекин также выступил против отключения России от SWIFT и не присоединился к другим санкциям в адрес Москвы. Кроме того, глава МИД КНР Ван И заявил о необходимости холодной головы при решении кризиса на Украине.
ТАСС / Zuma