Небензя объяснил, почему украинские власти не пускают людей в Россию
Постпред отметил, что киевский режим всеми доступными и недоступными методами препятствует попыткам мирных граждан покинуть страну.
Власти Украины не дают местному населению покинуть страну и уехать на территорию РФ, поскольку боятся, что люди расскажут о преступлениях киевского режима. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя.
"Нам понятно, что киевский режим всеми доступными и недоступными методами всячески препятствует выходу желающих мирных граждан, иностранцев в Россию, поскольку боится, что люди, оказавшись на свободе, расскажут правду о действиях украинских радикалов, как это делают те, кому удалось вырваться из рук этих радикалов", — отметил Небензя.
Постпред пояснил, что речь идёт о различного рода угрозах, запугивании, шантаже физическим насилием и даже применении оружия против мирного населения, включая граждан других стран.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / АР