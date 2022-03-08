Небензя объяснил, почему украинские власти не пускают людей в Россию

Постпред отметил, что киевский режим всеми доступными и недоступными методами препятствует попыткам мирных граждан покинуть страну.

Власти Украины не дают местному населению покинуть страну и уехать на территорию РФ, поскольку боятся, что люди расскажут о преступлениях киевского режима. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя.

"Нам понятно, что киевский режим всеми доступными и недоступными методами всячески препятствует выходу желающих мирных граждан, иностранцев в Россию, поскольку боится, что люди, оказавшись на свободе, расскажут правду о действиях украинских радикалов, как это делают те, кому удалось вырваться из рук этих радикалов", — отметил Небензя.

Постпред пояснил, что речь идёт о различного рода угрозах, запугивании, шантаже физическим насилием и даже применении оружия против мирного населения, включая граждан других стран.