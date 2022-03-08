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Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 23:56
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Небензя объяснил, почему украинские власти не пускают людей в Россию

Постпред отметил, что киевский режим всеми доступными и недоступными методами препятствует попыткам мирных граждан покинуть страну.

Власти Украины не дают местному населению покинуть страну и уехать на территорию РФ, поскольку боятся, что люди расскажут о преступлениях киевского режима. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя.

"Нам понятно, что киевский режим всеми доступными и недоступными методами всячески препятствует выходу желающих мирных граждан, иностранцев в Россию, поскольку боится, что люди, оказавшись на свободе, расскажут правду о действиях украинских радикалов, как это делают те, кому удалось вырваться из рук этих радикалов", — отметил Небензя.

Постпред пояснил, что речь идёт о различного рода угрозах, запугивании, шантаже физическим насилием и даже применении оружия против мирного населения, включая граждан других стран.

Небензя раскрыл причину растущего числа жертв радикалов среди мирных граждан на Украине
Небензя раскрыл причину растущего числа жертв радикалов среди мирных граждан на Украине

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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ТАСС / АР

Юлия Коновалова
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