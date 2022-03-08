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7 марта, 23:46

IBM объявила о прекращении деятельности в России

В корпорации уже сообщили, что остановили продажи технологий на территории страны.

<p>Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Обложка © ТАСС / Zuma

Одна из крупнейших в мире компаний по производству и поставке программного обеспечения IBM объявила о прекращении деятельности в России. Соответствующее сообщение появилось на сайте организации. Ранее IBM уже уведомляла, что приостановит продажу технологий на территории РФ.

"Позвольте мне предельно ясно сказать: мы приостановили весь бизнес в России", — говорится в заявлении руководителя корпорации Арвинда Кришны.

Финская компания Fazer объявила о прекращении деятельности в России

Финская компания Fazer объявила о прекращении деятельности в России

Напомним, об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft.

Максим Плетнёв

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