IBM объявила о прекращении деятельности в России
В корпорации уже сообщили, что остановили продажи технологий на территории страны.
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Одна из крупнейших в мире компаний по производству и поставке программного обеспечения IBM объявила о прекращении деятельности в России. Соответствующее сообщение появилось на сайте организации. Ранее IBM уже уведомляла, что приостановит продажу технологий на территории РФ.
"Позвольте мне предельно ясно сказать: мы приостановили весь бизнес в России", — говорится в заявлении руководителя корпорации Арвинда Кришны.
Напомним, об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft.