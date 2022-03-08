Пентагон заявил о продолжении поставок вооружения на Украину
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Как отметил представитель ведомства, в течение выходных Киев получит дополнительные поставки из США и других стран.
Вашингтон продолжает поставки вооружения Украине, в том числе в минувшие выходные, несмотря на то, что доставлять грузы воздушным путём возможности нет. Об этом рассказал журналистам представитель Пентагона.
"На протяжении выходных они получали дополнительные поставки из США и других стран... Мы не завозим грузы по воздуху на Украину, потому что там продолжается борьба за контроль над воздушным пространством", — сообщил он в ходе телефонного брифинга.
Представитель американского военного ведомства отметил, что Штаты продолжают передачу Украине пакета военной помощи на 350 миллионов долларов.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.