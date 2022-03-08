Пентагон заявил о продолжении поставок вооружения на Украину

Как отметил представитель ведомства, в течение выходных Киев получит дополнительные поставки из США и других стран.

Вашингтон продолжает поставки вооружения Украине, в том числе в минувшие выходные, несмотря на то, что доставлять грузы воздушным путём возможности нет. Об этом рассказал журналистам представитель Пентагона.

"На протяжении выходных они получали дополнительные поставки из США и других стран... Мы не завозим грузы по воздуху на Украину, потому что там продолжается борьба за контроль над воздушным пространством", — сообщил он в ходе телефонного брифинга.

Представитель американского военного ведомства отметил, что Штаты продолжают передачу Украине пакета военной помощи на 350 миллионов долларов.