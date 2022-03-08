Зеленский заявил, что Украина продолжит настаивать на переговорах с Россией

Также глава государства в своём обращении к жителям страны отметил, что он и его команда остаются на местах — в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на переговорах с Москвой до тех пор, пока не будет достигнут результат в урегулировании ситуации в Незалежной.

"Сегодня произошёл уже третий раунд переговоров в Белоруссии, хотелось бы сказать, третий и финальный, но мы реалисты, поэтому мы будем говорить, настаивать на переговорах, пока не найдём способ сказать нашему народу: "Вот как мы придём к миру", — сказал глава государства в обращении к гражданам страны.