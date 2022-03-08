Зеленский заявил, что Украина продолжит настаивать на переговорах с Россией
Также глава государства в своём обращении к жителям страны отметил, что он и его команда остаются на местах — в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на переговорах с Москвой до тех пор, пока не будет достигнут результат в урегулировании ситуации в Незалежной.
"Сегодня произошёл уже третий раунд переговоров в Белоруссии, хотелось бы сказать, третий и финальный, но мы реалисты, поэтому мы будем говорить, настаивать на переговорах, пока не найдём способ сказать нашему народу: "Вот как мы придём к миру", — сказал глава государства в обращении к гражданам страны.
При этом Зеленский в своей речи также отметил, что он и его команда остаются на местах — в Киеве.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Instagram / zelenskiy_official